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19:22, 24 ноября 2023Ценности

Россиянкам перечислили пять лучших нарядов для встречи Нового года

Стилист Червова посоветовала надеть платье с пайетками для встречи Нового года

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Стилист Лена Червова перечислила россиянкам пять лучших нарядов для встречи Нового года. Соответствующее интервью публикует «Газета.Ru».

В первую очередь эксперт обратила внимание на наряды с пайетками, в том числе платье или брюки. «Сочетайте пайетки с атласом, сатиновыми материалами или, если у вас более неформальная вечеринка, можно надеть брюки с пайетками с оверсайз-футболкой. Добавьте акцентных украшений, туфли или босоножки, и образ сложится», — подчеркнула она.

Помимо этого, специалистка отметила актуальность блузы или платья с крупными бантами в стиле балеткора. «Это может быть платье с большим и широким бантом на талии, или бант на голове, или брючный костюм, полностью украшенный бантиками», — посоветовала Червова.

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В то же время собеседница издания призвала не отказываться от корсетных платьев в длине мини и макси. «Универсальный вариант для встречи Нового года — платья-комбинации. Их можно надевать самостоятельно или добавить к ним жакет-оверсайз, якобы снятый с мужчины, или уютный кардиган», — продолжила она.

В заключение Червова рекомендовала надеть в новогоднюю ночь брючный костюм. «В белом, черном, ярком или молочном цвете — это всегда удобно и безопасно. В зависимости от выбора аксессуаров вы можете передавать разное настроение, надевая подобные костюмы. Можете взять к такой вещи грубые ботинки, и образ получится дерзким, а с лодочками он станет более нежным и женственным», — подытожила стилистка.

Ранее в ноябре стилистки назвали самые необходимые вещи на зиму. В первую очередь специалистки посоветовали обратить внимание на джинсы прямого кроя, кашемировые или шерстяные свитеры.

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      Екатерина Ештокина
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