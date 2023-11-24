Российская фигуристка рассказала о шокировавшей ее голой сопернице из США

Фигуристка Скопцова рассказала о шокировавшей ее голой американке Хаббелл

Российская фигуристка Анастасия Скопцова рассказала о том, как ее шокировала серебряный призер Олимпиады из США в танцах на льду Мэдисон Хаббелл. Спортсменка высказалась на канале «Фигурка» в YouTube.

Россиянка вспомнила, как встретилась с американкой в раздевалке после тренировки. «Сидит Мэдисон: коньки, колготки полностью на голое тело, и нет платья — то есть она сидит полностью голая. Сидит вот так и ест арахисовую пасту. Зато потом, когда ездила на соревнования, поняла, что это норма. Но тогда это было прям шокирующее событие», — рассказала Скопцова.

Она также отметила, что фанатеет от Хаббелл. «Она очень яркая девчонка, общительная», — добавила Скопцова.

Скопцова в паре с Кириллом Алешиным выигрывала чемпионат мира среди юниоров в танцах на льду. Лучшим результатом дуэта на взрослом уровне стала бронза чемпионата России.