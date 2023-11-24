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15:39, 24 ноября 2023Путешествия

Российская стюардесса закурила в самолете и устроила скандал полицейским

МВД по УрФО: стюардесса закурила в самолете на рейсе из Москвы в Тюмень

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Российская стюардесса угодила в полицию за курение на борту самолета. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Москвы в Тюмень. Уточняется, что 29-летняя бортпроводница летела в самолете в свободное от работы время. Она решила удовлетворить вредную привычку прямо на борту и закурила одноразовую электронную сигарету, сидя в кресле. Члены экипажа и попутчики заметили нарушение и сделали пассажирке замечание.

По прибытии в аэропорт Рощино стюардессу отвели в дежурную часть для составления протокола, однако она устроила полицейским скандал. Женщина нервничала, ругалась, убеждала правоохранителей в своей невиновности и требовала позвать свидетелей. Уточняется, что нарушительница была трезвой.

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В МВД рассказали, что поведение москвички «варьировалось от слезных просьб отпустить ее домой до криков и откровенных угроз в адрес стражей порядка». В итоге в отношении стюардессы завели два административных протокола, ее обязали заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что уральские туристы застряли на 16 часов на Пхукете из-за неисправности самолета российской авиакомпании. Путешественники рассказали, что примерно через час самолет вернулся на исходную позицию из-за поломки прибора, определяющего погоду.

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      Мария Борисова
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