Россияне застряли на 16 часов в Таиланде из-за неисправности самолета

Уральские туристы застряли на Пхукете на 16 часов из-за неисправности самолета

Уральские туристы застряли на 16 часов на популярном тайском курорте Пхукет из-за неисправности самолета российской авиакомпании. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что рейс должен был вылететь в Екатеринбург в 11:30 по местному времени. После посадки в самолет, по словам пассажиров, командир воздушного судна решил обесточить борт и перезапустить систему. Затем лайнер выдвинулся к полосе, но не вырулил на нее.

Путешественники рассказали изданию, что примерно через час самолет вернулся на исходную позицию из-за поломки прибора, определяющего погоду. Они добавили, что ждут новый борт и заселяются в отель. Согласно данным онлайн-табло, новый вылет назначен на 4:00 25 ноября, отмечает Telegram-канал.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Махачкалу, вынужденно сел в Саратове из-за поломки. Пассажиры пожаловались, что они застряли в аэропорту российского города на десять часов.

