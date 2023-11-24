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14:28, 24 ноября 2023Путешествия

Россияне застряли на 16 часов в Таиланде из-за неисправности самолета

Уральские туристы застряли на Пхукете на 16 часов из-за неисправности самолета

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Уральские туристы застряли на 16 часов на популярном тайском курорте Пхукет из-за неисправности самолета российской авиакомпании. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что рейс должен был вылететь в Екатеринбург в 11:30 по местному времени. После посадки в самолет, по словам пассажиров, командир воздушного судна решил обесточить борт и перезапустить систему. Затем лайнер выдвинулся к полосе, но не вырулил на нее.

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Путешественники рассказали изданию, что примерно через час самолет вернулся на исходную позицию из-за поломки прибора, определяющего погоду. Они добавили, что ждут новый борт и заселяются в отель. Согласно данным онлайн-табло, новый вылет назначен на 4:00 25 ноября, отмечает Telegram-канал.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Махачкалу, вынужденно сел в Саратове из-за поломки. Пассажиры пожаловались, что они застряли в аэропорту российского города на десять часов.

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      Марина Черняк
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