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17:02, 20 октября 2023Путешествия

Пассажиры застряли в аэропорту Саратова на десять часов из-за поломки самолета

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет Red Wings вынужденно сел в Саратове

Фото: Skycolors / Shutterstock / Fotodom

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Махачкалу, вынужденно сел в Саратове из-за поломки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

Пассажиры рассказали изданию, что они застряли в аэропорту российского города на десять часов, хотя лететь до точки назначения оставалось меньше часа. «Покормили, но по отправлению ясности нет», — признались путешественники.

По данным табло прилетов в аэропорту Махачкалы, прибытие рейса WZ 249 ожидается в 21:35 вместо 7:00 по расписанию.

Ранее летевшие в Грузию российские туристы застряли в самолете на несколько часов из-за поломки. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Тбилиси.

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      Марина Черняк
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