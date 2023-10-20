Пассажиры застряли в аэропорту Саратова на десять часов из-за поломки самолета

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет Red Wings вынужденно сел в Саратове

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Махачкалу, вынужденно сел в Саратове из-за поломки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

Пассажиры рассказали изданию, что они застряли в аэропорту российского города на десять часов, хотя лететь до точки назначения оставалось меньше часа. «Покормили, но по отправлению ясности нет», — признались путешественники.

По данным табло прилетов в аэропорту Махачкалы, прибытие рейса WZ 249 ожидается в 21:35 вместо 7:00 по расписанию.

Ранее летевшие в Грузию российские туристы застряли в самолете на несколько часов из-за поломки. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Тбилиси.