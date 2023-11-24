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СКР показал видео из квартиры расправившейся над своими детьми матери
СКР показал видео из квартиры псковской матери, убившей своих троих детей
Следственный комитет России (СКР) показал видео из квартиры, в которой проживала 34-летняя жительница Псковской области, расправившаяся с тремя своими детьми. Кадры «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.
На кадрах видно, что на полу квартиры лежит мусор, на стенах частично нет обоев, а мебель грязная. При этом в доме много детских игрушек и одежды.
В СКР уточнили, что следователи фиксируют следы преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении хозяйки квартиры по статье 105 УК РФ. Основной версией следствия сейчас считается, что женщина заморила детей голодом.