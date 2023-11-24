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15:35, 24 ноября 2023Силовые структуры

СКР показал видео из квартиры расправившейся над своими детьми матери

СКР показал видео из квартиры псковской матери, убившей своих троих детей

Следственный комитет России (СКР) показал видео из квартиры, в которой проживала 34-летняя жительница Псковской области, расправившаяся с тремя своими детьми. Кадры «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, что на полу квартиры лежит мусор, на стенах частично нет обоев, а мебель грязная. При этом в доме много детских игрушек и одежды.

В СКР уточнили, что следователи фиксируют следы преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении хозяйки квартиры по статье 105 УК РФ. Основной версией следствия сейчас считается, что женщина заморила детей голодом.

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      Варвара Митина
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