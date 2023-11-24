Евросоюзу предложили подкупить Трампа ради Украины

Politico: ЕС может покупать оружие США ради поддержки Трампом Украины

Журналист Джозеф де Век предположил, каким образом будет выстраиваться поддержка Украины в случае переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа на пост главы государства. Об этом он написал в статье для Politico.

Автор допустил, что Евросоюз может покупать оружие США ради поддержки Трампом Украины. По его мнению, европейские лидеры обеспокоены потенциальным сокращением помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Де Век добавил, что в ЕС могут приобретать оружие у США в течение многих лет, а также финансировать американские контракты. «Это обойдется Европе примерно в 45 миллиардов евро в год», — отметил он.

Ранее Трамп призвал власти США прекратить оказывать поддержку Украине до тех пор, пока Европа не станет тратить больше средств на поддержку страны. По его словам, расходы Вашингтона на помощь Киеву достигли 175 миллиардов долларов, что ухудшило боеготовность страны.

