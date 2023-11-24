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18:25, 24 ноября 2023Забота о себе

Ученые рассказали о последствиях отказа от чайной ложки соли в день

Фото: Goodbishop / Shutterstock / Fotodom  

Отказ от объема всего одной чайной ложки соли в день влияет на кровяное давление человека, обнаружили американские ученые из Университета Вандербильта, некоммерческой медицинской компании Northwestern Medicine и Алабамского университета. О последствиях сокращения количества этого продукта в рационе они рассказали в исследовании, опубликованном в медицинском издании Journal of the American Medical Association.

Исследование проводили три недели среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. В течение первой недели участники придерживались своего обычного рациона, в течение второй — употребляли много соли, а на третьей ее количество по сравнению с нормальным режимом питания добровольцев было снижено.

По словам научного руководителя исследования Норрины Аллен, выяснилось, что диета с низким содержанием соли снижает давление у 70-75 процентов добровольцев независимо от того, принимают ли они нормализующие давление лекарства. Еще немного давление снизилось спустя еще одну неделю диеты с низким содержанием соли. «До этого мы не знали, могут ли уже принимающие лекарства люди снизить давление, сократив потребление соли. Это подчеркивает важность уменьшения количества соли для контроля кровяного давления», — объяснила важность исследования Аллен.

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      Александра Лисица
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