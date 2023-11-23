Диетолог указала на неочевидную опасность популярного у россиян блюда

Диетолог Стародубова: частое употребление пельменей грозит проблемами с сердцем

Частое употребление в пищу покупных пельменей негативно сказывается на состоянии здоровья, в частности, может привести к проблемам с сердцем, предупредила главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. На неочевидную опасность популярного блюда она указала в беседе с «Москвой 24».

Диетолог обратила внимание россиян на то, что пельмени — вкусное, но не слишком полезное для здоровья блюдо. В классическом варианте оно довольно калорийное: в 100 граммах в среднем 289 килокалорий. Кроме того, по словам специалистки, в покупных вариантах содержится большое количество соли и насыщенных жирных кислот, количество которых в рационе должно быть строго ограничено.

Как отметила Стародубова, калорийность пельменей существенно возрастает при обжаривании или добавлении различных жирных соусов, например майонеза. В совокупности эти факторы грозят проблемами с сердцем и сосудами, подчеркнула она.

Необходимо учитывать, что избыточное содержание критически значимых нутриентов — пищевой соли и насыщенных жиров, в рационе питания так же, как и переедание, связано с повышением риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, гипертонической болезни, ожирения, сахарного диабета второго типа и другими Антонина Стародубова главный диетолог Московского департамента здравоохранения

При этом диетолог призвала не демонизировать это блюдо, достаточно просто соблюдать меру. По ее словам, время от времени можно позволять себе съедать стандартную порцию пельменей в 200-250 граммов.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества обнаружили в покупных пельменях кишечную палочку, листерию и сальмонеллу. В 14 торговых марках пельменей были также найдены ингредиенты, не заявленные в составе, в том числе крахмал, клетчатка, камедь и коллагеновый животный белок.