Диетолог указала на неочевидную опасность популярного у россиян блюда
Частое употребление в пищу покупных пельменей негативно сказывается на состоянии здоровья, в частности, может привести к проблемам с сердцем, предупредила главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. На неочевидную опасность популярного блюда она указала в беседе с «Москвой 24».
Диетолог обратила внимание россиян на то, что пельмени — вкусное, но не слишком полезное для здоровья блюдо. В классическом варианте оно довольно калорийное: в 100 граммах в среднем 289 килокалорий. Кроме того, по словам специалистки, в покупных вариантах содержится большое количество соли и насыщенных жирных кислот, количество которых в рационе должно быть строго ограничено.
Как отметила Стародубова, калорийность пельменей существенно возрастает при обжаривании или добавлении различных жирных соусов, например майонеза. В совокупности эти факторы грозят проблемами с сердцем и сосудами, подчеркнула она.
Необходимо учитывать, что избыточное содержание критически значимых нутриентов — пищевой соли и насыщенных жиров, в рационе питания так же, как и переедание, связано с повышением риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, гипертонической болезни, ожирения, сахарного диабета второго типа и другими
При этом диетолог призвала не демонизировать это блюдо, достаточно просто соблюдать меру. По ее словам, время от времени можно позволять себе съедать стандартную порцию пельменей в 200-250 граммов.
Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества обнаружили в покупных пельменях кишечную палочку, листерию и сальмонеллу. В 14 торговых марках пельменей были также найдены ингредиенты, не заявленные в составе, в том числе крахмал, клетчатка, камедь и коллагеновый животный белок.