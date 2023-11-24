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17:39, 24 ноября 2023Силовые структуры

Украинского бойца приговорили к 25 годам колонии за убийство военнопленного

В ДНР суд приговорил к 25 годам военнослужащего ВСУ за убийство военнопленного

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 29-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Бабича к 25 годам колонии строгого режима за убийство раненого военнопленного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, с 20 марта по 4 апреля 2022 года Бабич и его командир Олег Завалецкий были на территории «Мариупольского металлургического комбината имени Ильича». Там они забили раненого военнопленного. После чего труп скинули в яму и закопали. Завалецкого приговорили к 30 годам колонии строгого режима.

Ранее суд ДНР приговорил двух военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ к 13 годам колонии строгого режима за обстрел из миномета жилых домов.

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      Варвара Митина
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