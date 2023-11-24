В Европе взяли паузу в битве с ростом цен

Глава ЕЦБ Лагард заявила, что битва с инфляцией в Европе еще не закончена

Европейский центральный банк (ЕЦБ) берет паузу, чтобы оценить последствия уже проведенного ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Кристин Лагард. Ее слова приводит «Интерфакс».

Говоря о борьбе с инфляцией, она отметила, что сделано уже многое, но «битва еще не закончена» и в ЕЦБ пока не собираются праздновать победу. В ходе паузы там планируют следить за зарплатами, прибылью компаний, ситуацией в налогово-бюджетной сфере и геополитике. Исходя из оценки влияния на экономику Европы уже сделанного в связи с ростом цен будут приниматься решения о дальнейших действиях, сказала Лагард.

ЕЦБ в сентябре повысил базовую процентную ставку до рекордных 4,5 процента годовых. Согласно протоколу последнего заседания регулятора, его руководство готово продолжать поднимать ее в случае необходимости, хотя это и не является базовым сценарием. При этом инфляция в еврозоне составила в октябре минимальные за два года 2,9 процента, а участники рынка в основном ожидают первого снижения ставок ЕЦБ уже в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, что инвесторы в мире избавляются от долларов самыми быстрыми темпами за год, ожидая, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила цикл повышения процентных ставок и в 2024 году приступит к их снижению.