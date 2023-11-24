Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:21, 24 ноября 2023Экономика

В Европе взяли паузу в битве с ростом цен

Глава ЕЦБ Лагард заявила, что битва с инфляцией в Европе еще не закончена

Фото: Unsplash

Европейский центральный банк (ЕЦБ) берет паузу, чтобы оценить последствия уже проведенного ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Кристин Лагард. Ее слова приводит «Интерфакс».

Говоря о борьбе с инфляцией, она отметила, что сделано уже многое, но «битва еще не закончена» и в ЕЦБ пока не собираются праздновать победу. В ходе паузы там планируют следить за зарплатами, прибылью компаний, ситуацией в налогово-бюджетной сфере и геополитике. Исходя из оценки влияния на экономику Европы уже сделанного в связи с ростом цен будут приниматься решения о дальнейших действиях, сказала Лагард.

ЕЦБ в сентябре повысил базовую процентную ставку до рекордных 4,5 процента годовых. Согласно протоколу последнего заседания регулятора, его руководство готово продолжать поднимать ее в случае необходимости, хотя это и не является базовым сценарием. При этом инфляция в еврозоне составила в октябре минимальные за два года 2,9 процента, а участники рынка в основном ожидают первого снижения ставок ЕЦБ уже в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, что инвесторы в мире избавляются от долларов самыми быстрыми темпами за год, ожидая, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила цикл повышения процентных ставок и в 2024 году приступит к их снижению.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Пневмония, остановка дыхания и поражение мозга. В России вспышка коклюша. Что это за болезнь и чем она опасна?

      Канада пообещала передать Украине военную помощь

      Звезда КВН высказался об эмиграции

      Особняк Брэда Питта и Анджелины Джоли выставят на аукцион

      В МИД России объяснили тупик в приднестровском урегулировании

      Названы лучшие способы размять спину после сидячей работы

      ХАМАС подтвердило передачу заложников Красному Кресту

      Некоторым россиянам станет сложнее взять кредиты

      Латвия обвинила Россию и Белоруссию в использовании мигрантов в качестве оружия

      Роспотребнадзор объяснил важность употребления рыбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости