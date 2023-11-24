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18:37, 24 ноября 2023Экономика

В европейской стране электроэнергия ненадолго стала бесплатной

Bloomberg: ошибка трейдера позволила финнам получать электроэнергию бесплатно

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ошибка норвежского энерготрейдера Kinect Energy привела к тому, что 24 ноября электроэнергия для пятой части населения Финляндии ненадолго оказалась бесплатной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление подразделения энерготрейдера.

Каждый пятый финский потребитель платит за электроэнергию по биржевой стоимости с дополнительной наценкой. Однако вечером в четверг на местном энергорынке произошла экстраординарная ситуация. Компания Kinect Energy по ошибке предложила продать эквивалент примерно половины всего потребляемого в Финляндии электричества на часовом аукционе, состоявшемся 23 ноября. В результате стоимость электроэнергии в стране в ходе дневной торговой сессии на бирже Nord Pool в моменте оказалась на уровне -500 евро (-546 долларов) за мегаватт-час.

На случай подобных сбоев у ряда жителей Финляндии есть системы автоматической подачи электроэнергии для зарядки электромобилей или обогрева домов. Ими пользуются, когда цены на энергию становятся низкими или даже отрицательными. В итоге ошибка норвежского энерготрейдера спровоцировала увеличение объемов потребления энергии в Финляндии сразу на пять процентов.

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В результате шоковой ситуации нагрузка на местные сети резко выросла. Для решения проблемы финскому национальному сетевому оператору передачи электроэнергии — компании Fingrid Oyj — пришлось в экстренном порядке обращаться к населению с просьбой поддерживать потребление на нормальном уровне, не создавая ажиотажного спроса. Оператор также призвал местные коммунальные предприятия поставить на рынок дополнительные объемы электроэнергии. При этом самой Fingrid Oyj пришлось закупать на бирже атомную энергию в качестве посредника для восстановления необходимого баланса на рынке.

Kinect Energy, в свою очередь, также была вынуждена совершать торговые операции, чтобы компенсировать последствия собственной ошибки. Выкуп необходимого объема электроэнергии обойдется компании в 30-50 миллионов евро (33-55 миллионов долларов), предупредили эксперты. После серии ошибочных сделок стоимость электричества в Финляндии резко выросла и достигла отметки в 203 евро за мегаватт-час вместо 35,28 евро — среднего показателя в скандинавском регионе. Стоимость электроэнергии с поставками на 25 ноября вернулась к более оптимальному для этого времени года тарифу и закрепилась на отметке в 72,39 евро.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о резком падении стоимости электроэнергии еще в одной европейской стране — Германии. Цены на поставки энергии в следующем году в ФРГ опустились до 110,18 евро за мегаватт-час и оказались минимальными с ноября 2021-го.

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      Анатолий Акулов
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