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14:23, 22 ноября 2023Экономика

Стоимость электроэнергии в Европе рухнула

Bloomberg: стоимость поставок электроэнергии в ФРГ упала до двухлетнего минимума

Фото: Henning Kaiser / Getty Images

Стоимость электроэнергии для поставок в Германию в следующем году упала до минимального с ноября 2021-го значения и снизилась до 110,18 евро за мегаватт-час. Во Франции показатель также достиг самого низкого уровня за последние несколько лет, сообщает Bloomberg.

Эксперты считают, что подобная динамика может свидетельствовать о прохождении ведущими странами Евросоюза (ЕС) пикового периода энергетического кризиса. Однако говорить о его полном завершении пока преждевременно. Нынешняя стоимость поставок электроэнергии в регионе примерно вдвое превышает докризисный уровень.

Резкое снижение цен может сыграть на руку представителям местной промышленности, которые последнее время страдали от высокой стоимости на энергоресурсы. С учетом последней динамики издержки предприятий должны будут постепенно сокращаться. Кроме того, дополнительной поддержкой для региона может послужить наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ), пришли к выводу аналитики.

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Эксперт BloombergNEF Хелен Дьюхерст также указала на снижение стоимости поставок электроэнергии в рамках корпоративных соглашений, по которым крупные потребители получают компенсацию за коммунальные услуги. Однако и здесь нынешние цены пока далеки от докризисных значений. «Покупатели должны приспособиться к новой реальности высоких цен», — заключила она.

О резком снижении цен на электроэнергию в Германии агентство Bloomberg сообщало еще во второй половине октября. По итогам сентября ее стоимость в стране сократилась в годовом выражении на 14,7 процента, а расценки на электричество обрушились сразу на 46,2 процента. В Федеральном статистическом управлении (Destatis) уточнили, что такое падение стало рекордным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1949 года.

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      Анатолий Акулов
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