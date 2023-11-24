В Госдуме предложили уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

В Госдуме предложили главе Минтруда уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

Депутат Государственной Думы Антон Ткачев («Новые люди») обратился к министру труда Антону Котякову с предложением уравнять понятия «брак» и «семейный союз». Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает ТАСС.

«Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс РФ и закрепить юридическую равнозначность терминов "брак" и "семейный союз"», — говорится в тексте обращения парламентария.

Как отмечает Ткачев, «ряд граждан негативно воспринимают понятие "брак", поскольку в современном русском языке слово "брак" также используется в значении "несоответствие стандартам", "дефект"». В свою очередь, словосочетание «семейный союз» «имеет однозначную положительную коннотацию».

По мнению депутата, реализация его инициативы станет «значимым символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей».

В октябре Минюст предложил внести в Семейный кодекс поправки, разрешающие россиянам жениться и разводиться по-новому — через многофункциональные центры (МФЦ). Развестись через МФЦ смогут супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, при условии взаимного согласия, а также на основании судебного решения.