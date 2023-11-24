В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Харьковской администрации Синегубов: поврежден объект инфраструктуры

В Харьковской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, инфраструктурный объект находится в населенном пункте Александровка Богодуховского района.

23 ноября сообщалось о взрывах в Полтавской области Украины. Уточнялось, что власти объявляли воздушную тревогу в регионе. Накануне в Киевской области сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). В регионе звучали предупредительные сигналы. Также тревога действовала в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях.

