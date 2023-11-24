Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 24 ноября 2023Бывший СССР

В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Харьковской администрации Синегубов: поврежден объект инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харьковской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, инфраструктурный объект находится в населенном пункте Александровка Богодуховского района.

23 ноября сообщалось о взрывах в Полтавской области Украины. Уточнялось, что власти объявляли воздушную тревогу в регионе. Накануне в Киевской области сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). В регионе звучали предупредительные сигналы. Также тревога действовала в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Один из штатов США приостановил действие закона об антироссийских санкциях. В чем причина такого решения?

      «Ростех» передал ВКС России очередную партию Су-35

      Троих российских подростков задержали за поджог электрички

      Рэпер Scally Milano рассказал о встрече с Мизулиной

      Атмосферное давление в Москве побило исторический рекорд

      МИД Финляндии усомнился в непреднамеренности повреждения Balticconnector

      Седокова снялась без бюстгальтера на новом фото

      Звезда шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

      Россиян предупредили о дефиците автозапчастей для Hyundai и KIA

      Стало известно о многомиллионной дневной зарплате Это'О в «Анжи»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости