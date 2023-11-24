В Польше заявили о надежде Зеленского на непризнание США поражения ВСУ

Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется, что для администрации президента США Джо Байдена будет неприемлемо признать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение, поэтому Вашингтон продолжит помогать Киеву. Об этом заявил польский политолог Яцек Бартосяк в интервью Radio Wnet.

«Россия выигрывает. Невооруженным глазом видно, что между политической и военной властью, между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть», — отметил он.

По его словам, Киев полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны Вашингтона, поэтому американская сторона решает, какое развитие в ближайшие месяцы будет у конфликта.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил об истощении ресурсов ВСУ для продолжения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что США готовы помогать Киеву столько, сколько понадобится. По мнению военного, Москва увеличивает военную мощь и уничтожает ВСУ, а также коллективные силы НАТО.