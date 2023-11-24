В России одежда и обувь подорожали более чем на 20 процентов

«Известия»: в России одежда подорожала на 21 процент в 2023 году

В России одежда и обувь подорожали более чем на 20 процентов в октябре этого года. Соответствующий материал публикуют «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «МойСклад».

Выяснилось, что средняя цена на одежду в России в октябре 2023 года выросла на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом обувь за то же время подорожала на 25 процентов. По словам экспертов, при таком росте цен покупательское поведение нестабильно, наблюдается падение продаж обуви.

Так, в октябре 2023 года количество покупок обуви сократилось на 5 процентов по сравнению с октябрем 2022 года. Однако одежду в этом году все же стали приобретать больше: продажи выросли на 19 процентов к октябрю 2022 года.

Аналитики заявили, что лидерами продаж в упомянутых категориях становятся отечественные торговые марки. При этом зависимость от тканей и фурнитуры, которые закупаются в других странах, вынуждают российских производителей повышать цену.

«Несмотря на то что долю продаж одежды и обуви отъедают маркетплейсы, количество розничных магазинов растет», — добавили в сервисе в заключение.

В сентябре в России резко подорожали шубы. По итогам января-августа средняя стоимость меховых изделий в России выросла на 14 процентов в годовом выражении и составила 60,3 тысячи рублей.