Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:32, 24 ноября 2023Ценности

В России одежда и обувь подорожали более чем на 20 процентов

«Известия»: в России одежда подорожала на 21 процент в 2023 году

Фото: Unsplash

В России одежда и обувь подорожали более чем на 20 процентов в октябре этого года. Соответствующий материал публикуют «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «МойСклад».

Выяснилось, что средняя цена на одежду в России в октябре 2023 года выросла на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом обувь за то же время подорожала на 25 процентов. По словам экспертов, при таком росте цен покупательское поведение нестабильно, наблюдается падение продаж обуви.

Материалы по теме:
Уход брендов, параллельный импорт и новые имена: как изменился рынок смартфонов в России
Уход брендов, параллельный импорт и новые имена:как изменился рынок смартфонов в России
28 декабря 2022
«Вот тогда я почувствовал свою силу!» Вещи российских дизайнеров носят миллионы россиян. Почему они так популярны?
«Вот тогда я почувствовал свою силу!»Вещи российских дизайнеров носят миллионы россиян. Почему они так популярны?
25 мая 2022

Так, в октябре 2023 года количество покупок обуви сократилось на 5 процентов по сравнению с октябрем 2022 года. Однако одежду в этом году все же стали приобретать больше: продажи выросли на 19 процентов к октябрю 2022 года.

Аналитики заявили, что лидерами продаж в упомянутых категориях становятся отечественные торговые марки. При этом зависимость от тканей и фурнитуры, которые закупаются в других странах, вынуждают российских производителей повышать цену.

«Несмотря на то что долю продаж одежды и обуви отъедают маркетплейсы, количество розничных магазинов растет», — добавили в сервисе в заключение.

В сентябре в России резко подорожали шубы. По итогам января-августа средняя стоимость меховых изделий в России выросла на 14 процентов в годовом выражении и составила 60,3 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержаний на складе

      Раскрыт заработок самого дорогого хитмейкера России

      Россиянам назвали способ не платить налог на подаренную недвижимость

      Уролог предупредил о неожиданной опасности колбасы и бекона

      Обвиненная в покушении на совершение теракта украинка предстанет перед судом

      На Украине предложили брать налоги с эзотериков

      Москвичей предупредили о серьезных транспортных проблемах

      В МИД России прокомментировали слухи о возможной смене посла в США

      Новый президент Аргентины Милей отменил поездку в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости