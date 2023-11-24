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08:05, 24 ноября 2023Мир

В США назвали сдерживание Китая главным приоритетом Вашингтона

Bloomberg: глава ВМС США Франкетти назвала главным приоритетом сдерживание Китая

Фото: U.S. Department of Defense / Reuters

Сдерживание Китая и развитие партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона можно назвать главным приоритетом для Вашингтона, заявила глава ВМС США адмирал Лиза Франкетти, ее цитирует агентство Bloomberg.

«Соединенные Штаты и все их союзники и партнеры будут продолжать сдерживать Китай и других потенциальных противников по всему миру», — подчеркнула военная.

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Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становиться ареной для геополитического противостояния и не должен быть втянут в новую холодную войну.

20 октября Белый дом запросил два миллиарда долларов у Конгресса на сдерживание России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмечалось, что новые средства будут направлены на поддержку союзников США, сталкивающихся с «напористой» позицией Китая, а также на поощрение отказа от российской военной техники.

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      Глеб Бажуткин
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