В США назвали сдерживание Китая главным приоритетом Вашингтона

Bloomberg: глава ВМС США Франкетти назвала главным приоритетом сдерживание Китая

Сдерживание Китая и развитие партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона можно назвать главным приоритетом для Вашингтона, заявила глава ВМС США адмирал Лиза Франкетти, ее цитирует агентство Bloomberg.

«Соединенные Штаты и все их союзники и партнеры будут продолжать сдерживать Китай и других потенциальных противников по всему миру», — подчеркнула военная.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становиться ареной для геополитического противостояния и не должен быть втянут в новую холодную войну.

20 октября Белый дом запросил два миллиарда долларов у Конгресса на сдерживание России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмечалось, что новые средства будут направлены на поддержку союзников США, сталкивающихся с «напористой» позицией Китая, а также на поощрение отказа от российской военной техники.