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15:46, 24 ноября 2023Моя страна

Дальневосточный леопард изящно посмотрел вдаль и попал на видео

Нацпарк «Земля леопарда» показал позирующего леопарда

В Приморском крае дальневосточный леопард попозировал на камнях и изящно посмотрел вдаль ночью. Видеозапись с фотоловушек опубликована в Telegram-канале нацпарка Земля леопарда.

«Эти веточки с засохшей листвой, будто звезды на смоляном небе. Они идеально дополняют сложившийся пейзаж, при этом не отвлекают от главной красы кадра — большой кошки», — говорится в публикации.

В нацпарке отметили, что леопард не случайно выбрал такое место — пятнистые хищники предпочитают крутые склоны сопок и скалистые хребты, и без труда забираются на них.

Ранее в «Земле леопарда» показали амурскую тигрицу, которая вышла погулять с первым снегом. В нацпарке уточнили, что хищница использовала запаховые железы, чтобы обозначить свое присутствие.

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      Сергей Истомин
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