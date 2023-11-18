Общительная амурская тигрица попала на видео

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с амурской тигрицей

Амурская тигрица вышла погулять с первым снегом и попала в объектив фотоловушки. Видео опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Первый снег — отличное время для общения! Вот и амурская тигрица-болтушка решила сообщить всем, что она была в этом сказочном месте», — говорится в описании к кадрам.

В заповеднике рассказали, что тигрица метит территорию, используя запаховые железы, чтобы обозначить для сородичей свое присутствие. Для этого она трется мохнатой щекой и «оставляет еще одну особую метку».