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07:00, 18 ноября 2023Моя страна

Общительная амурская тигрица попала на видео

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с амурской тигрицей

Кадр: видео Telegram-канал «Земля леопарда»

Амурская тигрица вышла погулять с первым снегом и попала в объектив фотоловушки. Видео опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Первый снег — отличное время для общения! Вот и амурская тигрица-болтушка решила сообщить всем, что она была в этом сказочном месте», — говорится в описании к кадрам.

В заповеднике рассказали, что тигрица метит территорию, используя запаховые железы, чтобы обозначить для сородичей свое присутствие. Для этого она трется мохнатой щекой и «оставляет еще одну особую метку».

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      Варвара Кошечкина
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