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18:42, 24 ноября 2023Силовые структуры

Задержанного по подозрению в мошенничестве российского депутата отправили в СИЗО

Суд арестовал задержанного по подозрению в афере на 5 млн руб. депутата Апарина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Кузьминский суд Москвы арестовал председателя Совета депутатов городского округа Пушкинский Московской области Тимура Апарина, подозреваемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Чиновник пробудет под стражей до 12 января 2024 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. О помещении депутата в СИЗО ходатайствовали органы следствия.

О задержании Апарина стало известно в пятницу, 24 ноября. В его квартире прошли обыски. По некоторым данным, заявление в полицию на депутата написал его партнер по бизнесу — он заявил, что чиновник обманул его на пять миллионов рублей.

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