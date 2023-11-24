Звезда «Папиных дочек» снялась в купальнике

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя актриса снялась напротив зеркала в ванной комнате в черно-белом слитном купальнике на широких бретелях. При этом она продемонстрировала свою фигуру.

Среди прочего, артистка сделала укладку в виде крупных локонов и макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, от аксессуаров она отказалась.

В октябре 67-летняя звезда «Папиных дочек» раскрыла секреты красоты фразой «больно все». Знаменитость призналась, что посещает косметолога и делает различные омолаживающие процедуры.