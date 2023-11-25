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16:01, 25 ноября 2023Спорт

Ефимова рассказала о главной мечте

Юлия Ефимова заявила, что мечтает выиграть золото Олимпиады

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своей главной мечте. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, она мечтает о золотой олимпийской медали. «Верю ли, что это возможно? Верю, надо только очень этого хотеть и много работать», — отметила Ефимова.

31-летняя россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Ефимова также выступала на Играх 2008 и 2020 годов, но осталась на них без медалей.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация перенесла чемпионат мира по водным видам спорта-2025 из России.

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      Алексей Гусев
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