Ефимова рассказала о главной мечте

Юлия Ефимова заявила, что мечтает выиграть золото Олимпиады

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своей главной мечте. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, она мечтает о золотой олимпийской медали. «Верю ли, что это возможно? Верю, надо только очень этого хотеть и много работать», — отметила Ефимова.

31-летняя россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Ефимова также выступала на Играх 2008 и 2020 годов, но осталась на них без медалей.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация перенесла чемпионат мира по водным видам спорта-2025 из России.