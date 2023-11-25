Финляндия отказалась вести переговоры с Россией по ситуации на границе

Премьер Финляндии Орпо: Хельсинки не будет вести переговоры с Москвой по границе

Хельсинки не собирается вести переговоры с Москвой по ситуации на российско-финляндской границе. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, чьи слова приводит Helsingin Sanomat.

«С Россией не ведется никаких политических дискуссий», — сообщил он об отказе, отметив, что Финляндия не намерена путем переговоров добиваться прогресса.

Ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

Тогда же глава финского МВД Мари Рантанен объяснила, что причиной решения стал бесконтрольный поток беженцев из таких стран, как Сомали, Йемен и Сирия. По ее данным, все они въезжают в Финляндию якобы из России.