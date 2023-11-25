Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 25 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Эвеланш». Капризов отметился голом и результативной передачей. Россиянин в шестой раз подряд поразил ворота «Колорадо» и повторил клубный рекорд по продолжительности голевой серии в матче с одним соперником.

Ранее Брайан Ролстон шесть матчей подряд огорчал «Лос-Анджелес Кингс», а Мариан Габорик в течение аналогичного срока отличался в играх с «Аризона Койотс».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.