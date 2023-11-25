Кучеров провел лучший матч в карьере в НХЛ по набранным очкам

Никита Кучеров впервые в карьере набрал шесть очков в одном матче НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу «Тампы». Россиянин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. Для него этот матч стал лучшим в заокеанской карьере, ранее он никогда не набирал шесть очков в одном матче. В активе Кучерова было четыре игры с пятью очками за результативность.

Кучеров с 15 голами возглавляет снайперскую гонку НХЛ. Он также находится на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги с 35 набранными очками.

Кучеров играет за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Трижды в карьере он достигал отметки в 100 очков за сезон: в 2018, 2019 и 2023 годах.