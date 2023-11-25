«Локомотив» упустил победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 25 ноября и завершилась со счетом 3:3. В составе гостей дубль оформил Рифат Жемалетдинов, еще один мяч забил Сергей Пиняев. У хозяев мячи на свой счет записали Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре. Последние двое отличились в добавленное время.

Упущенная победа не позволила «Локомотиву» выйти на третье место в чемпионате, команда с 25 очками занимает шестое место. «Крылья Советов» с 26 очками располагаются на третьей позиции.

«Локомотив» в следующем туре 3 декабря дома сыграет с «Зенитом». «Крылья Советов» днем ранее на выезде сыграют с «Сочи».