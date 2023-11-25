Соцсети X предрекли многомиллионные убытки из-за слов Маска о евреях

NYT: соцсеть X может потерять до $75 млн из-за слов Маска о евреях

Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за слов бизнесмена о евреях. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренний документ компании.

Отмечается, что десятки крупных брендов, включая Airbnb, Coca-Cola и Microsoft, уже приостановили сотрудничество с соцсетью или собираются сделать это. По оценке NYT, в общей сложности площадка может потерять до 200 рекламодателей.

Поводом стал тот факт, что Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. За подобную позицию бизнесмен подвергся критике, а официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

Ранее крупные американские кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы с социальной сети X в ответ на заявления ее владельца. Аналогичное решение приняли Apple, Walt Disney и IBM.