У бойца ММА оторвалась часть уха на турнире в Санкт-Петербурге

У бойца ММА Винисиуса Круза оторвалась часть уха на турнире в Санкт-Петербурге

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Винисиус Круз получил травму в бою с представителем Киргизии Эдилом Эсенгуловым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В четвертом раунде бразилец получил удар локтем по голове, после чего у него оторвалась часть уха. Рефери остановил бой и зафиксировал победу Эсенгулова техническим нокаутом.

По словам организаторов, пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь. Его здоровью ничего не угрожает.

Эсенгулов благодаря победе вышел в полуфинал Гран-при промоушена в полусреднем дивизионе. На этой стадии он встретится с россиянином Абубакаром Вагаевым.