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12:59, 25 ноября 2023Россия

В Минтрансе озвучили число потерянных из-за антироссийских санкций самолетов

Глава Минтранса Савельев: из-за санкций РФ потеряла 76 пассажирских самолетов

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Из-за санкций, введенных Западом в отношении российской авиаотрасли, страна потеряла 76 пассажирских воздушных судов. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев, передает РИА Новости.

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», — заявил он.

Причиной потери самолетов стал запрет Евросоюза на поставки запчастей и гражданских судов в Россию. Помимо этого западные страны ввели ограничения в отношении страхования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания воздушных лайнеров.

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      Варвара Кошечкина
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