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17:22, 25 ноября 2023Силовые структуры

Замглавы Ленинского района Подмосковья арестовали на два месяца

В Москве суд арестовал замглавы городского округа Подмосковья Гравина

Фото: melhijad / Shutterstock / Fotodom

Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Чиновник будет в СИЗО до 22 января 2024 года. Гравин проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

В рамках этого дела под домашний арест до 22 января 2024 года суд также отправил посредника в передаче взятки руководству городского округа Подмосковья Алексея Соловьева, отметили в пресс-службе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

О задержании Гравина стало известно 23 ноября. Позднее сообщалось, что его могли задержать из-за взятки в размере десяти миллионов рублей от коммерсантов.

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