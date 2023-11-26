«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью и продлили серии без побед в РПЛ

«Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ

«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 1:1. На гол Владимира Обухова грозненцы ответили точным ударом с пенальти Гамида Агаларова. Оба мяча были забиты во втором тайме.

«Оренбург» и «Ахмат» продлили серии без побед. У оренбуржцев она составляет шесть матчей подряд, у грозненцев — девять. «Оренбург» с 14 очками занимает 13-е место в чемпионате, «Ахмат» имеет в активе 13 очков и нахоится на 14-й позиции.

«Ахмат» в следующем туре 3 декабря дома примет «Спартак». «Оренбург» в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром».