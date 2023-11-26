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23:55, 26 ноября 2023Мир

США и Израиль договорились работать над освобождением всех заложников ХАМАС

Байден и Нетаньяху договорились добиваться освобождения всех заложников ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху. Фото: Avi Ohayon / Global Look Press

Американский президент Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху договорились добиваться освобождения всех заложников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как уточнили в администрации Байдена, в воскресенье, 26 ноября, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Глава США приветствовал освобождение в минувшие три дня заложников ХАМАС, в том числе девочки-американки.

«Байден и Нетаньяху сошлись во мнении о том, что работа не завершена и договорились продолжать работу по освобождению всех заложников», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал NBC сообщил, что сделка между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям главы США Байдена.

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      Марина Совина
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