Названы особенности уничтоженных над Азовским морем украинских ракет

Военный эксперт Кнутов назвал уязвимыми сбитые над Азовским морем ракеты ВСУ

Сбитые российскими военными над Азовским морем зенитные ракеты С-200 очень уязвимы, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях снарядов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российскому региону.

«Дальность полета ракеты может достигать 600 километров, поражает цели на высотах до 40 километров. Более того, особенность комплекса в том, что там используется полуактивная головка самонаведения, то есть цель захватывается на земле. Отраженный от цели сигнал захватывается головкой самонаведения ракеты, и ракета по этому самоотраженному сигналу наводится точно в цель», — объяснил он.

Боевая часть осколочно-фугасная, но я думаю, при помощи американцев этот комплекс удалось доработать, изменить его систему наведения. Вероятнее всего туда установили блок, который позволяет наводить ракеты по координатам GPS. Возможно, изменили боевую часть Юрий Кнутов военный эксперт

Тем не менее существует много средств, которые могут защитить от этих боеприпасов, отметил Кнутов.

«Ракета летит по баллистической траектории, имеет большие размеры — порядка 11 метров в длину, изготовлена из металла, поэтому хорошо видна на радарах. Современные зенитно-ракетные комплексы ее могут захватить на сопровождение и сбить. Система эта достаточно уязвимая, но Украина считает, что может применять подобного рода комплексы для обстрела территории нашей страны», — добавил военный эксперт.

Также специалист полагает, что такие устаревшие комплексы могут использовать для психологического воздействия на россиян.

26 ноября Минобороны отчиталось, что российские средства ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Азовским морем.