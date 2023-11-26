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12:20, 26 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении ракет С-200 над Азовским морем

Минобороны: средства ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Азовским морем
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Unsplash

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над акваторией Азовского моря две украинские зенитные ракеты С-200. Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram.

Уточняется, что около 11:00 по московскому времени Киев предпринял попытку террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории России. Ракеты уничтожены в воздухе.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 26 ноября над территорией России были уничтожены как минимум 24 беспилотника Вооруженных сил Украины. Были атакованы Московская, Тульская, Брянская, Калужская и Смоленская области.

Глава Тульской области Алексей Дюмин отчитался, что один из беспилотников врезался в многоэтажный дом. По его словам, в нескольких квартирах выбиты окна. Один мужчина был ранен осколками.

Комментируя случившееся, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что удары украинских беспилотников по территории нескольких российских регионов говорят о слабости Киева.

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      Алина Гончарова
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