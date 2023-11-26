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11:15, 26 ноября 2023Россия

В России отреагировали на крупную атаку украинских беспилотников

Сенатор Карасин назвал бессилием Украины крупную атаку дронов на регионы РФ
СюжетНаселение России:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удары украинских беспилотников по территории нескольких российских регионов в ночь на 26 ноября говорят о слабости Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на крупную атаку дронов.

«Эти безрассудные атаки киевской военщины на территорию Российской Федерации свидетельствуют, с одной стороны, о бессилии их на линии соприкосновения на фронте, что они там ничего добиться не могут и пытаются за это отыграться на мирных регионах России, показывая для своего собственного населения так называемую мощь и тот потенциал, который у них есть», — сказал он.

Сенатор считает, что это говорит о «предсмертных сигналах» власти президента Украины Владимира Зеленского. Он также утверждает, что такие атаки показывают россиянам, как к ним относятся в Киеве.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 26 ноября над территорией России были уничтожены как минимум 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были атакованы Московская, Тульская, Брянская, Калужская и Смоленская области.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили дроны в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском, Подольском и Раменском городском округах.

Глава Тульской области Алексей Дюмин отчитался, что один из беспилотников врезался в многоэтажный дом. По его словам, в нескольких квартирах выбиты окна. Один мужчина был ранен осколками.

Руководители других регионов не сообщали о пострадавших и разрушениях.

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