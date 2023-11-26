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07:00, 26 ноября 2023Экономика

Экономист спрогнозировал курс доллара к началу 2024 года

Экономист Абрамов спрогнозировал курс в 90 рублей за доллар к началу 2024 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Colin Watts / Unsplash

К началу 2024 года курс доллара будет в районе 90 рублей. Таким прогнозом в разговоре с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

«Я не вижу каких-то причин, которые будут менять курс. Потому что сейчас он носит управляемый характер за счет очень интенсивной работы с экспортерами. Поэтому мне кажется, что к началу следующего года курс будет около 90», — поделился Абрамов.

Курс доллара от TradingView

9 ноября в Центробанке объяснили укрепление рубля увеличившимся объемом продаж валютной выручки российскими экспортерами. Так, в октябре объемы возврата денежных средств на отечественный рынок увеличились до 12,5 миллиарда c 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда долларов в августе.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для некоторых российских компаний-экспортеров вводится обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки.

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      Алена Шевченко
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