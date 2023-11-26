Киев уличили в охоте за детьми с помощью дронов

Посол МИД РФ Мирошник: Киев открыл охоту на детей в ДНР с помощью дронов

Киевские власти открыли охоту на мирное население Донецкой народной республики (ДНР), в частности на женщин и детей, с помощью дронов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам российского посла, в Донецке в результате взрыва боеприпаса, который сбросил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Также еще один украинский БПЛА сбросил гранату в другом районе Донецка, из-за чего получил ранения сварщик ГУП ДНР «Вода Донбасса».

«ВСУ продолжают «охоту за мирными гражданами» с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!» — написал Мирошник.

До этого Мирошник опубликовал в Telegram кадры после обстрела детского сада в Горловке, которыми ранее поделился мэр города Иван Приходько. Он также рассказал, что в Ясиноватой от обстрела ВСУ ранен мальчик 2012 года рождения.

Ранее в ДНР росгвардейцы перехватили беспилотник ВСУ, замаскированный под орла. С помощью специальных средств подавления сигнала сотрудники смогли посадить дрон.