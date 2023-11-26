«Краснодар» проиграл «Уралу» и лишился лидерства в РПЛ

«Краснодар» на выезде проиграл «Уралу» и лишился лидерства в РПЛ

«Краснодар» на выезде проиграл «Уралу» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 ноября, и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Эммерсон, Андрей Егорычев и Алексей Каштанов. У гостей отличился Джон Кордоба.

«Краснодар» из-за поражения лишился лидерства в чемпионате. Команда с 32 очками находится на втором месте. «Урал» набрал 19 очков и находится на 11-м месте.

«Краснодар» в следующем туре 3 декабря дома примет «Оренбург». «Урал» днем ранее на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».