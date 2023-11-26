Малкин сравнил Овечкина с Кросби

Малкин заявил, что Овечкин лучший в плане голов, а Кросби лучший игрок в истории

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сравнил форварда клуба Сидни Кросби с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Об этом сообщает The Athletic.

«Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. Сид, безусловно, лучший игрок всех времен», — отметил Малкин. Он также добавил, что оба хоккеиста по-прежнему великолепны.

24 ноября Овечкин рассказал, что вместе с Кросби спас Национальную хоккейную лигу (НХЛ). «Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу», — заявил россиянин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м. Кросби дебютировал в НХЛ в том же сезоне, что и Овечкин. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».