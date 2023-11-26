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19:16, 26 ноября 2023Россия

Матвиенко призвала сенаторов предупреждать о высказывании личного мнения

Матвиенко призвала разделять личное мнение и позицию сенатора при высказывании

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег разделять личное мнение и позицию политика после заявления сенатора Маргариты Павловой о вредности образования для россиянок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.

Ранее Павлова заявила, что россиянок нужно перестать ориентировать на высшее образование из-за дальнейшего упущения детородной функции.

«Председатель Совета Федерации сказала: "Если вы высказываете свое личное мнение — говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор"», — пояснил источник агентства.

Кроме того, по словам инсайдера, Матвиенко отметила, что в данном случае позиция сенатора, не предупредившего о характере своего высказывания, «ложится тенью» на Совет Федерации, который не согласен с его утверждениями.

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      Карина Черных
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