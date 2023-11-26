Мэр Пензы потребовал прекратить «спекуляцию» на его словах о некрополях

Мэр Пензы Басенко: прошу прекратить спекуляцию из-за слов о некрополях в школах

Мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста слова о том, что в школах пока не надо создавать «некрополи» из мемориальных табличек в память о погибших участниках специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что его слова были «грубо выдернуты и жульнически скомпонованы», а затем распространены «падкими на нездоровые сенсации» Telegram-каналами. «Прошу иметь уважение к нашим бойцам и прекратить эту информационную спекуляцию», — написал Басенко.

Градоначальник подчеркнул, что власти ведут большое количество мер по социальной поддержке, а также работу по увековечиванию памяти героев СВО. «Ни одно имя не должно быть забыто. На зданиях пензенских школ установлены мемориальные доски в честь участников спецоперации», — добавил он.

Ранее издание PenzaInform сообщило, что Александр Басенко, комментируя установку мемориальных досок, заявил о необходимости позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ некрополи. Позднее Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал не спекулировать на теме СВО.