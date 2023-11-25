Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:40, 25 ноября 2023Россия

Губернатор высказался о призыве мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

Пензенский губернатор Мельниченко призвал не спекулировать на теме СВО
Олег Мельниченко

Олег Мельниченко. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал сообщения после призыва мэра Пензы Александра Басенко повременить с установкой памятных досок в честь бойцов специальной военной операции (СВО) и не создавать некрополи на стенах школ. На эту тему глава региона высказался в своем Telegram-канале.

«Мне очень не нравится вал спекуляций на теме СВО, когда в погоне за сенсацией откровенно перевирается информация. При этом в расчет не берутся чувства людей, чьи близкие отдали жизнь за защиту интересов Родины», — написал Мельниченко.

Он пообещал, что будет сделано все, чтобы имя военного осталось в памяти народа и ни один подвиг не был забыт. По его мнению, школьникам и молодежи нужно обязательно рассказывать об участниках спецоперации. «Пусть знают, что герои — это вчерашние простые парни, которые в сложный момент смогли проявить чудеса отваги и стойкости», — призвал он.

Также Мельниченко поддержал идею создания воинского мемориала участникам СВО.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко, комментируя установку мемориальных досок, заявил о необходимости позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ некрополи. Депутаты Госдумы Михаил Берулава и Виталий Милонов призыв мэра поддержали, а Александр Хинштейн раскритиковал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о взятии под контроль российскими войсками промзоны Авдеевки

      В FIE отказались поддержать предложение Украины отстранить Россию

      Губернатор высказался о призыве мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

      Кадыров сообщил о вылетевшем в зону СВО спецборте

      На Украине пожаловались на проблемы с топливом из-за блокады Польши

      Стоматолог предупредил об опасных последствиях нерегулярной чистки зубов

      В Дагестан прибыли первые беженцы из Палестины

      Во Франции выросло число одобряющих политику Наполеона граждан

      В Германии заявили о тяжелом государственном кризисе

      Россияне раскритиковали фигуру Анастасии Волочковой в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости