Губернатор высказался о призыве мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

Пензенский губернатор Мельниченко призвал не спекулировать на теме СВО

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал сообщения после призыва мэра Пензы Александра Басенко повременить с установкой памятных досок в честь бойцов специальной военной операции (СВО) и не создавать некрополи на стенах школ. На эту тему глава региона высказался в своем Telegram-канале.

«Мне очень не нравится вал спекуляций на теме СВО, когда в погоне за сенсацией откровенно перевирается информация. При этом в расчет не берутся чувства людей, чьи близкие отдали жизнь за защиту интересов Родины», — написал Мельниченко.

Он пообещал, что будет сделано все, чтобы имя военного осталось в памяти народа и ни один подвиг не был забыт. По его мнению, школьникам и молодежи нужно обязательно рассказывать об участниках спецоперации. «Пусть знают, что герои — это вчерашние простые парни, которые в сложный момент смогли проявить чудеса отваги и стойкости», — призвал он.

Также Мельниченко поддержал идею создания воинского мемориала участникам СВО.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко, комментируя установку мемориальных досок, заявил о необходимости позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ некрополи. Депутаты Госдумы Михаил Берулава и Виталий Милонов призыв мэра поддержали, а Александр Хинштейн раскритиковал.