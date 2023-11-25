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17:25, 25 ноября 2023Россия

Хинштейн отреагировал на призыв мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

Хинштейн раскритиковал призыв мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал призыв мэра Пензы Александра Басенко повременить с установкой памятных досок в честь бойцов СВО на школах. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

Хинштейн назвал позицию пензенского мэра недопустимой и некорректной, а также выразил надежду, что главу города поправит губернатор. Депутат подчеркнул, что увековечивание памяти героев является одной из важнейший государственных задач.

Ранее Басенко, комментируя установку мемориальных досок, заявил о необходимости позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ некрополи. Депутаты Госдумы Михаил Берулава и Виталий Милонов призыв мэра поддержали.

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      Илона Палей
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