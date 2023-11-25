Хинштейн отреагировал на призыв мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

Хинштейн раскритиковал призыв мэра Пензы не создавать некрополи на стенах школ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал призыв мэра Пензы Александра Басенко повременить с установкой памятных досок в честь бойцов СВО на школах. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

Хинштейн назвал позицию пензенского мэра недопустимой и некорректной, а также выразил надежду, что главу города поправит губернатор. Депутат подчеркнул, что увековечивание памяти героев является одной из важнейший государственных задач.

Ранее Басенко, комментируя установку мемориальных досок, заявил о необходимости позаботиться о детской психике и не создавать на зданиях школ некрополи. Депутаты Госдумы Михаил Берулава и Виталий Милонов призыв мэра поддержали.