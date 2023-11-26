Минобороны доложило об уничтожении 53 беспилотников ВСУ

МО России сообщило об уничтожении 53 украинских беспилотников за сутки

За сутки уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Украинские БПЛА уничтожены в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Конопляновка Луганской народной республики, Горловка, Липовое Донецкой народной республики, Таволжанка Харьковской области и Саги Херсонской области, доложили в оборонном ведомстве.

Кроме того, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили три самолета ВСУ. Два Су-27 были ликвидированы в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области. МиГ-29 сбили в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области.