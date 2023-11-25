Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 в зоне СВО

Минобороны отчиталось о двух сбитых украинских МиГ-29 в зоне спецоперации

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что истребители были сбиты в Днепропетровской области. Точное местоположение уничтожения самолетов в оборонном ведомстве не раскрыли.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар, в том числе по подразделениям «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и «Иностранного легиона». По данным Минобороны, с 18 по 24 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.