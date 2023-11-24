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15:38, 24 ноября 2023Россия

Российские войска ударили по подразделениям «Азова» и «Иностранного легиона»

Минобороны заявило об ударах по подразделениям «Азова» и «Иностранного легиона»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар, в том числе по подразделениям «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и «Иностранного легиона». Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По их данным, с 18 по 24 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Целью атак являлись военная аэродромная инфраструктура, а также арсеналы, места хранения вооружения, техники и боеприпасов и базы с горючим.

Помимо того, были поражены пункты размещения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады «Азов» и «Иностранного легиона». Все указанные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.

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Ранее стало известно, что ВСУ России на краснолиманском направлении нанесли поражение силам украинской 12-й бригады спецназначения «Азов». Отмечается, что противник базировался в районе Торского и Серебрянского лесничества.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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