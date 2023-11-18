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12:08, 18 ноября 2023Россия

Российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение силам «Азова»

Военные России на краснолиманском направлении нанесли поражение силам «Азова»
СюжетРоссийские войска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские Вооруженные силы на краснолиманском направлении нанесли поражение силам украинской 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Он уточнил, что российские подразделения при поддержке артиллерии и армейской авиации наносили удары по противнику в районе Торского и Серебрянского лесничества. Их целью, помимо бригады «Азов», стали штурмовые группы 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 15-го полка Национальной гвардии Украины.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Потери противника на направлении составили до ста военнослужащих ВСУ», — сказал Савчук. Кроме того, в районе Кременной российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике к 25 годам колонии строгого режима приговорили 52-летнего инструктора бригады «Азов» Сергея Рогозного. В апреле 2022 года, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе, он открыл прицельный огонь по мирному жителю, получив соответствующий приказ. Полученные раны оказались для жертвы несовместимыми с жизнью.

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      Игорь Дмитров
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