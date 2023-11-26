Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета ВСУ

Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили два украинских Су-27 и Миг-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны в воскресенье, 26 ноября.

В ведомстве уточнили, что два Су-27 были ликвидированы в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области. МиГ-29 сбили в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области.