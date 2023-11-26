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14:52, 26 ноября 2023Россия

Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета ВСУ

Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили два украинских Су-27 и Миг-29

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны в воскресенье, 26 ноября.

В ведомстве уточнили, что два Су-27 были ликвидированы в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области. МиГ-29 сбили в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области.

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      Анна Щербакова
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