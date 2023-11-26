Силовые структуры
МВД объявило в розыск пресс-секретаря запрещенной в России Meta
МВД объявило в розыск Энди Стоуна, пресс-секретаря запрещенной в России Meta
Министерство внутренних дел (МВД) объявило в розыск пресс-секретаря Meta (запрещенная и признанная в России как экстремистская) Энди Стоуна. Об этом сообщает РИА Новости.
«Энди Стоун, 28.5.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства, без указания конкретной статьи Уголовного кодекса.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, проходящего по уголовному делу о мошенничестве с ущербом на один миллиард рублей. В рамках расследования полицейские проводят обыски на десяти объектах сельскохозяйственного холдинга Гольдмана.