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14:17, 26 ноября 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск пресс-секретаря запрещенной в России Meta

МВД объявило в розыск Энди Стоуна, пресс-секретаря запрещенной в России Meta

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Министерство внутренних дел (МВД) объявило в розыск пресс-секретаря Meta (запрещенная и признанная в России как экстремистская) Энди Стоуна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Энди Стоун, 28.5.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства, без указания конкретной статьи Уголовного кодекса.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, проходящего по уголовному делу о мошенничестве с ущербом на один миллиард рублей. В рамках расследования полицейские проводят обыски на десяти объектах сельскохозяйственного холдинга Гольдмана.

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      Марина Совина
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